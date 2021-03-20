Брандт может покинуть "Боруссию" летом

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Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт близок к уходу из клуба.

По сведениям Goal.com, руководство "шмелей" готово расстаться с игроком за 25 миллионов евро. Минувшей зимой интерес к футболисту проявлял "Арсенал".

Брандт выступает за "Боруссию" с 2019 года. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

В этом сезоне на счету Брандта три гола и один ассист в 35 играх.

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