Куман рассказал о своем разговоре с новым президентом Лапортой

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Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, как новый президент клуба Жоан Лапорта выразил ему поддержку.

"Важно, что Лапорта отметил проделанную в этом сезоне работу. Он сказал мне, что верит в меня. И это важно, однако все может измениться, если не будет результатов", - приводит слова Кумана Marca.

После 27 туров "Барса" идет в Ла Лиге на втором месте, отставая от "Атлетико" на 4 очка. В финале Кубка Испании каталонцы встретятся с "Атлетиком".

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