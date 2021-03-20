Тренер сборной Хорватии подтвердил приглашение Олича в ЦСКА

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Тренер сборной Хорватии подтвердил приглашение Олича в ЦСКАФото: DAMIR KRAJAC/CROPIX Cropix

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал информацию, что Ивица Олич может возглавить ЦСКА.

"Это правда, они пригласили Олича", - приводит слова Далича Sportske Novosti.

Напомним, что Олич входит в тренерский штаб хорватской национальной команды.

Ранее сообщалось, что Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе. После 23 туров ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

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