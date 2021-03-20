Фото: инстаграм Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен провел тренировку с бойцом смешанных боевых искусств Мирко Филиповичем.

"Сегодня утром провел короткую тренировку с Мирко Филиповичем. Каким зверем все еще остается этот человек. Было большим удовольствием Мирко. Спасибо", - написал Ловрен в инстаграме.

Филипович по прозвищу "Кро Коп" - хорватский боец MMA. В смешанных единоборствах провел 52 боя, побед 38, из них 27 нокаутом.

В этом сезоне Ловрен провел 27 матчей, в которых забил два гола.

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