Ловрен провел тренировку с бойцом смешанных боевых искусств
Фото: инстаграм Ловрена
Защитник "Зенита" Деян Ловрен провел тренировку с бойцом смешанных боевых искусств Мирко Филиповичем.
"Сегодня утром провел короткую тренировку с Мирко Филиповичем. Каким зверем все еще остается этот человек. Было большим удовольствием Мирко. Спасибо", - написал Ловрен в инстаграме.
Филипович по прозвищу "Кро Коп" - хорватский боец MMA. В смешанных единоборствах провел 52 боя, побед 38, из них 27 нокаутом.
В этом сезоне Ловрен провел 27 матчей, в которых забил два гола.
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