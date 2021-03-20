"Болонья" и "Специя" добыли победы в Серии А

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В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Болонья" и "Специя" одержали победы над "Кротоне" и "Кальяри" соответственно.

"Кротоне" - "Болонья" 2:3

Голы: Жуниор Мессиас, 32 - 1:0, Нванкво (пен), 40 - 2:0, Сумаоро, 62 - 2:1, Схаутен, 70 - 2:2, Ольсен, 84 - 2:3

"Кротоне": Кордац, Джиджи, Куомо (Ривьер, 86), Големич, Педру Перейра, Бенали, Молина, Петриччоне (Вулич, 75), Жуниор Мессиас, Нванкво, Ди Кармине (Рисполи, 75).

"Болонья": Скорупски, Дейкс (Виньято, 59), Сумаоро, Ларангейра, Томиясу, Сванберг (Схаутен, 46), Сориано, Домингес (Сансоне, 59), Орсолини (Ольсен, 46), Паласио (Поли, 86), Барроу.



"Специя" - "Кальяри" 2:1

Голы: Пикколи, 49 - 1:0, Маджоре, 80 - 2:0, Перейро, 83 - 2:1

"Специя": Зут, Феррер, Маркицца (Бастони, 46), Эрлич (Терци, 81), Исмайли, Маджоре (Акампора, 82), Побега (Лео Сена, 56), Риччи, Джаси, Пикколи (Нзола, 67), Фариас.

"Кальяри": Краньо, Клаван (Трипальделли, 81), Годин, Ругани, Ликояннис (Перейро, 70), Марин, Нандес, Наингголан, Данкан (Черри, 81), Жоао Педро, Паволетти (Симеоне, 70).

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