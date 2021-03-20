"Уэска" сыграла вничью с "Осасуной"
Фото: Heraldo de Aragón
В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги "Уэска" сыграла вничью с "Осасуной".
"Уэска" - "Осасуна" 0:0
"Уэска": Фернандес, Галан, Вавро (Инсуа, 59), Пулидо, Маффео, Микель Рико (Серхио Гомес, 83), Феррейро, Сеоане, Сиовас, Сандро Рамирес (Дани Эскриче, 59), Рафа Мир.
"Осасуна": Хуан Перес, Давид Гарсия, Аридане, Хуан Крус (Санчес, 89), Видаль, Торро, Монкайола, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 66), Брашанац (Роберто Торрес, 90), Барха (Мартинес, 90), Кальери (Будимир, 78).
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