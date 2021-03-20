Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"
Фото: SPOX.com
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" уверенно разобралась с "Шальке".
"Шальке" - "Боруссия" М 0:3
Голы: Штиндль, 15 - 0:1, Лайнер, 63 - 0:2, Реннов (аг), 72 - 0:3
"Шальке": Реннов, Виллиам (Очипка, 20), Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу, Маскарель, Сердар, Раман (Харит, 64), Хопп (Хунтелар, 76).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Байер, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Эмболо, 83), Крамер, Хофманн (Вольф, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20