Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"

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Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"Фото: SPOX.com

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" уверенно разобралась с "Шальке".

"Шальке" - "Боруссия" М 0:3

Голы: Штиндль, 15 - 0:1, Лайнер, 63 - 0:2, Реннов (аг), 72 - 0:3

"Шальке": Реннов, Виллиам (Очипка, 20), Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу, Маскарель, Сердар, Раман (Харит, 64), Хопп (Хунтелар, 76).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Байер, 89), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль (Эмболо, 83), Крамер, Хофманн (Вольф, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).

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