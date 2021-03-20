"Шахтер" отказался продать своего игрока в "Баварию" за 25 миллионов евро

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"Шахтер" отказался продать своего игрока в "Баварию" за 25 миллионов евроФото: ФК "Шахтер"

Помощник директора "Шахтера" по футболу Карло Николини рассказал об интересе "Баварии" к защитнику Додо.

"Шахтер" обладает преимуществом, что может подготовить ребят к переезду в топ-лиги Европы, дав им время адаптироваться и расти без давления. У нас есть семь футболистов до 22 лет, которые способны заиграть в любой команде.

Например, Додо интересуются многие клубы. В Италии за него предлагали 4 миллиона, а "Бавария" готова была заплатить 25 миллионов.

Мы уже присмотрелись к двум 16-летним, так как летом у Тайсона истекает контракт, а Марлоса и Жуниора Мораеса, которые стареют, нам придется заменить. Посмотрим, что случится, так как в Бразилии нас знают и поднимают цену", - приводит слова Николини журналист Николо Скира.

Читайте также: Тайсон летом покинет "Шахтер". | http://soccernews.ru
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