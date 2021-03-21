"Брайтон" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" в матче АПЛ
Фото BBC
В рамках 29-го тура АПЛ "Брайтон" разгромил "Ньюкасл".
"Брайтон" по-прежнему занимает 16-е место, "Ньюкасл" - 17-е.
"Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0
Голы: Троссард, 45 - 1:0, Уэлбек, 51 - 2:0, Мопе, 68 - 3:0
"Брайтон": Санчес, Уайт, Велтман, Данк, Биссума, Модер (Проппер, 89), Гросс, Лаллана, Троссард (Мак Аллистер, 79), Уэлбек (Зекири, 83), Мопе.
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Кларк, Ласселс, Дамметт, Хэйден (Хендрик, 45), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Шелви, Альмирон (Лонгстафф, 76), Жоэлинтон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18