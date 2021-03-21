"Брайтон" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" в матче АПЛ

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"Брайтон" уверенно разобрался с "Ньюкаслом" в матче АПЛФото BBC

В рамках 29-го тура АПЛ "Брайтон" разгромил "Ньюкасл".

"Брайтон" по-прежнему занимает 16-е место, "Ньюкасл" - 17-е.

"Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0

Голы: Троссард, 45 - 1:0, Уэлбек, 51 - 2:0, Мопе, 68 - 3:0

"Брайтон": Санчес, Уайт, Велтман, Данк, Биссума, Модер (Проппер, 89), Гросс, Лаллана, Троссард (Мак Аллистер, 79), Уэлбек (Зекири, 83), Мопе.

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Кларк, Ласселс, Дамметт, Хэйден (Хендрик, 45), Уиллок (Мерфи, 62), Фрэйзер, Шелви, Альмирон (Лонгстафф, 76), Жоэлинтон.

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