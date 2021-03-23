Бэйл планирует вернуться в "Реал"

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Вингер "Реала" Гарет Бэйл, находящийся в аренде в "Тоттенхэме", сообщил о намерении вернуться в мадридский клуб.

"Я перебрался в "Тоттенхэм", так как хотел играть в футбол. Это главная причина. Мне нужно было почувствовать ритм перед Евро. Я планирую провести сезон в "Тоттенхэме", а после Евро вернуться в "Реал" и отыграть еще год там. Я хочу вернуться. По крайней мере, таков мой план, - приводит слова Бэйла ВВС.

Контракт 31-летнего валлийца с "Реалом" действует до лета 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за "шпоры" 25 игр, в которых отметился девятью голами и тремя ассистами.

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