Левандовски ответил на вопрос о возможном преемнике в "Баварии"
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски дал большое интервью Лотару Маттеусу для издания Sport Bild.
"Возможный преемник? Футбол очень быстро меняется. Готов ли клуб к тому, что я однажды его покину? На рынке есть много отличных исполнителей на моей позиции, однако так, чтобы кто-то полностью совпадал с моими навыками и характеристиками, я не могу никого назвать.
Может ли им стать Эрлинг Холанд? Он - футболист "Боруссии", и мне ничего неизвестно о его дальнейших планах в карьере. Однако знаю точно - Эрлинг отличный футболист. Не хочу влезать ни в какие отношения между клубами.
"Детали имеют большое значение в футболе. Нет разницы, 20 или 30 вам лет. Главное, как вы работаете над собой. Например, когда я перешел в "Баварию", там был Хаби Алонсо. Первые несколько недель мы с ним только и тренировали длинный пас.
Десять из десяти его передач пришли мне в ноги. Когда я пытался повторить, то мазал три из четырех попыток. Всегда хотел отдавать идеальные передачи, как Хаби. Но через несколько месяцев тренировок все начало получаться. Теперь и у меня десять из десяти, бам-бам-бам! Вот эти мелочи и имеют значение на поле", - заявил Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20