Левандовски ответил на вопрос о возможном преемнике в "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиэрлинг холанд

Левандовски ответил на вопрос о возможном преемнике в "Баварии"Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски дал большое интервью Лотару Маттеусу для издания Sport Bild.

"Возможный преемник? Футбол очень быстро меняется. Готов ли клуб к тому, что я однажды его покину? На рынке есть много отличных исполнителей на моей позиции, однако так, чтобы кто-то полностью совпадал с моими навыками и характеристиками, я не могу никого назвать.

Может ли им стать Эрлинг Холанд? Он - футболист "Боруссии", и мне ничего неизвестно о его дальнейших планах в карьере. Однако знаю точно - Эрлинг отличный футболист. Не хочу влезать ни в какие отношения между клубами.

"Детали имеют большое значение в футболе. Нет разницы, 20 или 30 вам лет. Главное, как вы работаете над собой. Например, когда я перешел в "Баварию", там был Хаби Алонсо. Первые несколько недель мы с ним только и тренировали длинный пас.

Десять из десяти его передач пришли мне в ноги. Когда я пытался повторить, то мазал три из четырех попыток. Всегда хотел отдавать идеальные передачи, как Хаби. Но через несколько месяцев тренировок все начало получаться. Теперь и у меня десять из десяти, бам-бам-бам! Вот эти мелочи и имеют значение на поле", - заявил Левандовски.

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