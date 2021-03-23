Футбольный агент оценил стоимость Холанда и рассказал, где он продолжит карьеру

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Джейми Морали, агент экс-игрока "МЮ" Рио Фердинанда, высказался о будущем нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Я думаю, стоимость Холанда составляет около 175 миллионов евро. Полагаю, он продолжит карьеру в Англии. В "Манчестер Сити" или "Челси". Его зарплата будет составлять от 200 до 350 тысяч евро в неделю", - приводит слова агента VG.no.

В этом сезоне на счету Холанда 33 гола и 7 результативных передач в 31 игре.

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