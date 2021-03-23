Футбольный агент оценил стоимость Холанда и рассказал, где он продолжит карьеру
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images
Джейми Морали, агент экс-игрока "МЮ" Рио Фердинанда, высказался о будущем нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Я думаю, стоимость Холанда составляет около 175 миллионов евро. Полагаю, он продолжит карьеру в Англии. В "Манчестер Сити" или "Челси". Его зарплата будет составлять от 200 до 350 тысяч евро в неделю", - приводит слова агента VG.no.
В этом сезоне на счету Холанда 33 гола и 7 результативных передач в 31 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20