Хенрик Ларссон оценил игру Джордана за "Спартак"

Фото: Эдгар Брещанов, "Чемпионат"

Экс-игрок сборной Швеции Хенрик Ларссон оценил игру своего сына Джордана за "Спартак".

"ОН забивает много голов за "Спартак". Но дело не только в голах и очках, а в стиле его игры. Впечатляет. Я очень счастливый отец, горжусь им. Мы много общаемся, разумеется, как и любой отец с сыном. Когда дело касается футбола, я разговариваю с ним, основываясь на своем опыте и мыслях, и я могу быть как жестким, так и мягким.

Я всегда честно оцениваю его игру. "Можно было сделать иначе" или "О чем ты думал в этом эпизоде?" Мы обсуждаем, как справляться с разочарованием, как работать над концентрацией, как поступать в тех или иных ситуациях.

Мы делаем это с самого детства. Когда он задает мне вопрос о футболе, то знает, что всегда получит честный ответ", - приводит слова Ларссона-старшего Sport Bladet.

В этом сезоне на счету Ларссона 12 голов и 5 ассистов в 23 играх.

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