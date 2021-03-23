Экс-игрок "Челси" Оби Микель вспомнил о судействе Эвребе в полуфинале ЛЧ против "Барселоны"

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Экс-игрок "Челси" Джон Оби Микель, ныне хавбек "Сток Сити", вспомнил о полуфинале Лиги Чемпионов 2008/09 против "Барселоны", который обслуживал Том-Хеннинг Эвребе.

Отметим, что Оби Микель так и не появился на поле в том матче.

"В туннеле и раздевалке после игры царил хаос. Везде летали бутылки, разные вещи. Стояли разломанные столы. Все кричали, орали. Заметьте, такое поведение было нормальным после любого поражения "Челси"!

Я не знаю, как все происходит сейчас, однако тогда поражение было неприемлемым результатом... Однако это был действительно сумасшедший вечер. Дрогба сошел с ума на поле, а потом еще продолжил в раздевалке", - приводит слова Оби Микеля The Athletic.

Напомним, что первая игра между клубами в Испании завершилась нулевой ничьей. В Англии команды сыграли 1:1 и благодаря выездному голу в финал вышла "Барса".

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