Акинфеев поприветствовал Олича

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поприветствовал нового главного тренера команды Ивицу Олича.

"С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица", - подписал фото голкипер.

Отметим, что Акинфеев и Олич вместе выступали за "армейцев" с 2003 по 2006 год. В 2005 году оба игрока стали победителями Кубка УЕФА.

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