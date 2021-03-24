"Реал" объявил баскетболиста и автогонщика почетными членами клуба
Фото: сайт "Реала"
Баскетболист "Далласа" Лука Дончич и автогонщик Карлос Сайнс стали почетными членами мадридского "Реала".
Такое решение было принято на заседании совета директоров клуба, которое прошло 23 марта.
"ФК "Реал" хочет публично выразить признательность за карьеры этих двух ведущих фигур мирового спорта, которые являются образцами для подражания, а также демонстрируют свою верность и любовь к нашему клубу", - заявили в пресс-службе "Реала".
Дончич - экс-игрок "Реала", ныне выступающий в НБА. Сайнс - испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли (1990 и 1992).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14