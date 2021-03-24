Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Модрича в "Спартак"
Фото: MIKHAIL SHAPAYEV Sputnik Via
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что хотел привезти Луку Модрича в "Спартак".
"В свое время я привел в "Спартак" Стипе Плетикосу. Хотел привезти и молодого Модрича однако не вышло. Карьера Луки заслуживает огромного уважения. Он играл и продолжает играть за самый большой европейский клуб", - приводит слова Черчесова sportske.jutarnji.hr.
Напомним, что Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В 2018 году он стал обладателем "Золотого мяча".
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