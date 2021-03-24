"Фрозиноне" отправил Несту в отставку и назвал имя нового главного тренера

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"Фрозиноне" отправил Несту в отставку и назвал имя нового главного тренераФото: сайт "Фрозиноне"

Экс-игрок сборной Италии Фабио Гроссо стал новым тренером "Фрозиноне", сообщает сайт клуба.

На этом посту Гроссо сменил Алессандро Несту, который возглавлял клуб с 2019 года.

После 30 туров "Фрозиноне" занимает в Серии Б 12-е место. В прошлом сезоне команда финишировала на восьмой позиции.

Гроссо до "Фрозиноне" успел поработать в "Сьоне", "Брешии", "Вероне" и "Бари".

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