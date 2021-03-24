Главные новости дня: 23 марта

Фото твиттер ЦСКА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 марта.

Ивица Олич возглавил ЦСКА.

"Байер" уволил главного тренера Петера Боша.

Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Фиорентины".

Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде.

Сын Юрия Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора".

"Ювентус" может продать Криштиану Роналду за 25 млн евро.

Килиан Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ.

"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом.

"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Андреа Пирло.

Филиппе Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы.

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