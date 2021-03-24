Главные новости дня: 23 марта

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Главные новости дня: 23 мартаФото твиттер ЦСКА

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 марта.

Ивица Олич возглавил ЦСКА.

"Байер" уволил главного тренера Петера Боша.

Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Фиорентины".

Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде.

Сын Юрия Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора".

"Ювентус" может продать Криштиану Роналду за 25 млн евро.

Килиан Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ.

"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом.

"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Андреа Пирло.

Филиппе Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
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