Главные новости дня: 23 марта
Фото твиттер ЦСКА
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 марта.
Ивица Олич возглавил ЦСКА.
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша.
Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера "Фиорентины".
Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде.
Сын Юрия Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора".
"Ювентус" может продать Криштиану Роналду за 25 млн евро.
Килиан Мбаппе и Неймар не желают продлевать контракты с ПСЖ.
"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом.
"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Андреа Пирло.
Филиппе Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной
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"Ювентус" не включил Роналду в список неприкасаемых футболистов
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Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине"
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"Реал" попробует подписать Кейна, если сорвутся сделки по Мбаппе или Холанду
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Главные новости дня: 23 марта
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Вейналдум высказался о слухах про переход в "Барселону"
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"Бавария" хочет переманить Лукаса Васкеса из "Реала"
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Черчесов рассказал о несостоявшемся переходе Модрича в "Спартак"
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"Реал" объявил баскетболиста и автогонщика почетными членами клуба
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Куман продолжит тренировать "Барселону" в следующем сезоне
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Матч между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде
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Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"
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Нападающий "Атлетико" Дембеле потерял сознание на тренировке
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Коутиньо потребуется больше времени на восстановление после травмы
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Вальверде рискует пропустить игру против "Ливерпуля"
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Акинфеев поприветствовал Олича
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Экс-игрок "Челси" Оби Микель вспомнил о судействе Эвребе в полуфинале ЛЧ против "Барселоны"
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Хенрик Ларссон оценил игру Джордана за "Спартак"
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В Хорватии подтвердили уход Олича из сборной
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Конте готов покинуть "Интер", если клуб не усилится летом
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В "КАМАЗе" объяснили присутствие Бердыева на сборах команды
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Футбольный агент оценил стоимость Холанда и рассказал, где он продолжит карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18