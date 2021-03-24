Промес высказался о Тедеско
Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вингер "Спартака" Квинси Промес поделился мнением о тренере команды Доменико Тедеско.
"Мы двигаемся от матча к матчу и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение и его нужно уважать. Мне нравится с ним работать, он топ-тренер. Разумеется, я бы хотел, чтобы он остался.
Может быть, для нас это дополнительная мотивация - своей игрой убедить его остаться. Однако я не знаю, насколько это реально. Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ. Он идеальный тренер для "Спартака". Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Однако в итоге это будет его решение", - приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Тедеско покинет "Спартак" летом по истечении контракта.
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