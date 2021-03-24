РПЛ показала лучшие голы Олича

Фото: Александра Федорова "СЭ"

РПЛ в честь возвращения Ивицы Олича в ЦСКА опубликовала подборку лучших голов хорвата в рамках турнира.

Напомним, что 23 марта Олич возглавил ЦСКА, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Будучи футболистом он выступал за "армейцев" с 2003 по 2006 год.

После 23 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте.

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