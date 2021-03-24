"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе легенды клуба

Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе легенды клубаФото: сайт "МЮ"

Глава академии "Манчестер Юнайтед" Никки Батт покинул клуб.

Отметим, что экс-игрок "красных дьяволов" покидает клуб после девяти лет работы на различных должностях.

"Я уже знаю, как сложно покинуть "МЮ", однако я думаю, что это подходящий момент для нового профессионального вызова, и я с нетерпением жду шанса изучить возможности, основанные на большом опыте, который я получил здесь за последние девять лет", - заявил Батт.

Батт выступал за "МЮ" с 1993 по 2004 год. На его счету 26 голов в 387 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за португальского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022

Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов