"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе легенды клуба

Фото: сайт "МЮ"

Глава академии "Манчестер Юнайтед" Никки Батт покинул клуб.

Отметим, что экс-игрок "красных дьяволов" покидает клуб после девяти лет работы на различных должностях.

"Я уже знаю, как сложно покинуть "МЮ", однако я думаю, что это подходящий момент для нового профессионального вызова, и я с нетерпением жду шанса изучить возможности, основанные на большом опыте, который я получил здесь за последние девять лет", - заявил Батт.

Батт выступал за "МЮ" с 1993 по 2004 год. На его счету 26 голов в 387 играх.

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