"Манчестер Юнайтед" сообщил об уходе легенды клуба
Фото: сайт "МЮ"
Глава академии "Манчестер Юнайтед" Никки Батт покинул клуб.
Отметим, что экс-игрок "красных дьяволов" покидает клуб после девяти лет работы на различных должностях.
"Я уже знаю, как сложно покинуть "МЮ", однако я думаю, что это подходящий момент для нового профессионального вызова, и я с нетерпением жду шанса изучить возможности, основанные на большом опыте, который я получил здесь за последние девять лет", - заявил Батт.
Батт выступал за "МЮ" с 1993 по 2004 год. На его счету 26 голов в 387 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18