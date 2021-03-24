Канделаки отреагировала на гол Дзюбы в матче с Мальтой

Фото: твиттер сборной России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в матче с Мальтой.

"Вот потому Дзюба и капитан. Игра может идти, может не идти, однако капитан всегда на мостике и всегда начеку. 1:0 против Мальты - и теперь должно стать полегче", - написала Канделаки в телеграме.

Отметим, что Дзюба забил на 23-й минуте встречи, а на 35-й минуте отдал голевую передачу Марио Фернандесу.

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