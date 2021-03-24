"Реал" не намерен возвращать Роналду

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"Реал" не планирует возвращать Криштиану Роналду в клуб.

По сведениям COPE, "сливочные" хотят подписать молодого футболиста на перспективу, а не возрастного игрока с большим контрактом.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом. Соглашение 36-летнего португальца с клубом действует до лета 2022 года.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе клуба он выиграл 15 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

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