"Реал" не намерен возвращать Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

"Реал" не намерен возвращать РоналдуФото: Reuters

"Реал" не планирует возвращать Криштиану Роналду в клуб.

По сведениям COPE, "сливочные" хотят подписать молодого футболиста на перспективу, а не возрастного игрока с большим контрактом.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом. Соглашение 36-летнего португальца с клубом действует до лета 2022 года.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе клуба он выиграл 15 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.

Читайте также: Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 марта

Главные новости дня: 24 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов