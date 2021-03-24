"Реал" не намерен возвращать Роналду
Фото: Reuters
"Реал" не планирует возвращать Криштиану Роналду в клуб.
По сведениям COPE, "сливочные" хотят подписать молодого футболиста на перспективу, а не возрастного игрока с большим контрактом.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Ювентус" этим летом. Соглашение 36-летнего португальца с клубом действует до лета 2022 года.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе клуба он выиграл 15 трофеев, в том числе четыре Лиги Чемпионов.
Читайте также: Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14