Головин избежал серьезного повреждения

Фото: твиттер сборной России

Хавбек сборной России Александр Головин не смог доиграть матч со Словенией (2:1).

Как сообщает "Чемпионат", футболист получил травму, которая носит легкий характер. На 49-й минуте его заменил Алексей Миранчук.

Отмечается, что Головин будет готов к игре 3-го тура отбора ЧМ-2022 против Словакии, которая состоится 30 марта.

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