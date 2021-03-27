Хорватия переиграла Кипр, Беларусь была сильнее Эстонии

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Хорватия переиграла Кипр, Беларусь была сильнее ЭстонииФото: Twitter

В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Беларусь победила Эстонию, а Кипр уступил Хорватии.

Группа Е

Беларусь - Эстония 4:2

Голы: Аньер, 31 - 0:1, Лисакович (пен), 44 - 1:1, Аньер, 55 - 1:2, Кендыш, 64 - 2:2, Савицкий, 81 - 3:2, Лисакович, 83 - 4:2

Беларусь: Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш (Климович, 87), Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович (Бахар, 85), Лаптев (Кисляк, 46).

Эстония: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи (Кирсс, 87), Васильев, Поом, Саппинен (Пури, 79), Аньер, Ващук, Аллику (Ыйгус, 62).

Удаление: Ыйгус (77).


Группа Н

Хорватия - Кипр 1:0

Гол: Пашалич, 40 - 1:0

Хорватия: Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Баришич, Чалета-Цар, Ловрен, Перишич (Ковачич, 77), Модрич, Пашалич (Оршич, 66), Брекало (Влашич, 66), Брозович, Будимир (Крамарич, 57).

Кипр: Деметриу (Михаил, 39), Иоанну, Сотириу, Кусулос, Псалтис, Ционис (Папулис, 67), Кирьяку, Питтас, Артиматас (Кастанос, 67), Лайфис (Андреу, 82), Элиа (Сотириу, 46).

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