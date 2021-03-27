Хорватия переиграла Кипр, Беларусь была сильнее Эстонии
Фото: Twitter
В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Беларусь победила Эстонию, а Кипр уступил Хорватии.
Группа Е
Беларусь - Эстония 4:2
Голы: Аньер, 31 - 0:1, Лисакович (пен), 44 - 1:1, Аньер, 55 - 1:2, Кендыш, 64 - 2:2, Савицкий, 81 - 3:2, Лисакович, 83 - 4:2
Беларусь: Гутор, Золотов, Бордачев, Наумов, Юзепчук, Кендыш (Климович, 87), Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 58), Лисакович (Бахар, 85), Лаптев (Кисляк, 46).
Эстония: Игонен, Лиландер, Пюрг, Кууск, Паскочи (Кирсс, 87), Васильев, Поом, Саппинен (Пури, 79), Аньер, Ващук, Аллику (Ыйгус, 62).
Удаление: Ыйгус (77).
Группа Н
Хорватия - Кипр 1:0
Гол: Пашалич, 40 - 1:0
Хорватия: Ливакович, Врсалько (Юранович, 46), Баришич, Чалета-Цар, Ловрен, Перишич (Ковачич, 77), Модрич, Пашалич (Оршич, 66), Брекало (Влашич, 66), Брозович, Будимир (Крамарич, 57).
Кипр: Деметриу (Михаил, 39), Иоанну, Сотириу, Кусулос, Псалтис, Ционис (Папулис, 67), Кирьяку, Питтас, Артиматас (Кастанос, 67), Лайфис (Андреу, 82), Элиа (Сотириу, 46).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3