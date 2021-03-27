ЦСКА просматривает игрока "Ганзы"
Фото: твиттер ЦСКА
ЦСКА просматривает центрального защитника немецкой "Ганзы" Константина Нижегородова.
Как сообщает твиттер клуба, 18-летний сын экс-игрока борной России Геннадия Нижегородова сыграл в тренировочном спарринге "армейцев".
Константин Нижегородов является воспитанником одесского "Черноморца". На данный момент он выступает за молодежный состав "Ганзы".
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