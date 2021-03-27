Гасперини ответил на вопрос об увеличении игрового времени для Миранчука
Фото: Страница юридической компании SILA International Lawyers в Instagram
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, когда россиянину Алексею Миранчуку будут предоставлять больше игрового времени.
"Мы надеемся, что скоро. Однако он уже получает игровое время, к тому же перешел из другого чемпионата", - приводит слова Гасперини Fantamaster.
В этом сезоне Миранчук провел за "Аталанту" 23 игры, в которых отметился пятью голами и одним ассистом. Отмечается, что игрок проводит на поле в среднем 27 минут.
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