Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции

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Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операцииФото: GOAL Europa Press

Появилась новая информация касательно восстановления вингера "Барселоны" Ансу Фати после травмы.

По сведениям AS, 18-летний футболист обратился за консультацией к одному из французских докторов, который рекомендовал ему менискэктомию – удаление поврежденной хрящевой прокладки. Восстановление после операции должно занять 6-7 недель и шанс осложнений будет невелик. Однако это может привести к проблемам в будущем: многолетняя игра без мениска способна привести к остеоартриту или иным проблемам с суставами в следующие 8-10 лет.

В таком случае Фати вынужден будет на протяжении всей карьеры проходить профилактические процедуры с целью не допустить или смягчить дегенеративные процессы.

Поэтому Фати пытается избежать операции, попробовав все возможные варианты лечения. Одним из таких вариантов является курс инъекций кортикостероидов, который будет проведен в ближайшие недели.

Отмечается, что руководство "Барсы" сомневается в результатах консервативного лечения и также склоняются к менискэктомии.

Напомним, что в последний раз Фати появлялся на поле в ноябре 2020 года.

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