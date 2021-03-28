Фати рекомендуют удалить мениск. Игрок опасается операции
Фото: Europa Press
Появилась новая информация касательно восстановления вингера "Барселоны" Ансу Фати после травмы.
По сведениям AS, 18-летний футболист обратился за консультацией к одному из французских докторов, который рекомендовал ему менискэктомию – удаление поврежденной хрящевой прокладки. Восстановление после операции должно занять 6-7 недель и шанс осложнений будет невелик. Однако это может привести к проблемам в будущем: многолетняя игра без мениска способна привести к остеоартриту или иным проблемам с суставами в следующие 8-10 лет.
В таком случае Фати вынужден будет на протяжении всей карьеры проходить профилактические процедуры с целью не допустить или смягчить дегенеративные процессы.
Поэтому Фати пытается избежать операции, попробовав все возможные варианты лечения. Одним из таких вариантов является курс инъекций кортикостероидов, который будет проведен в ближайшие недели.
Отмечается, что руководство "Барсы" сомневается в результатах консервативного лечения и также склоняются к менискэктомии.
Напомним, что в последний раз Фати появлялся на поле в ноябре 2020 года.
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