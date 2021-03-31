Черчесов высказался об эпизоде с Джикией и Марио Фернандесом

Теги россиястанислав черчесовгеоргий джикиямарио фернандессловакия

Черчесов высказался об эпизоде с Джикией и Марио ФернандесомФото: Reuters

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об эпизоде в игре против Словакии (1:2), когда Георгий Джикия и Марио Фернандес держали друг друга во время гола словаков.

"Мы об этом еще не разговаривали. Вероятно, они сами удивились. Во время матча что-то перепутали, схватили не того, кого нужно - бывает. Другое дело, что это привело к голу, это разочаровало", - приводит слова Черчесова "Вести".

После трех туров Россия набрала 6 очков и делит первую строчку в группе с Хорватией.

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