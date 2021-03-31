"Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной": Португальский журналист раскритиковал Роналду

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Португальский журналист Руй Сантуш подверг критике нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду за брошенную капитанскую повязку.

Напомним, что в компенсированное время матча с Сербией (2:2) арбитр не засчитал гол Роналду, после чего тот выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь финального свистка.

"Мы понимаем, что Роналду очень важен для португальского футбола, для национальной сборной. Никаких сомнений. Однако Криштиану - это еще наш имидж, наша репутация в мире. Его статус не позволяет ему делать вещи, которые портят наш имидж в стране и за ее пределами. У него нет такого права, что бы он ни сделал для сборной.

Когда Фернанду Сантуш становился тренером сборной, то ему сразу дали понять, что Роналду будет главным во всех вопросах. Безоговорочный лидер, капитан и авторитет, чей голос будет всегда учитываться, а он сам будет неприкасаемым. Однако другие игроки со своими достижениями не считали Роналду лидером, просто об этом никто не говорит. Для Федерации было важно дать Криштиану возможность стать лидером национальной команды. Давая такой статус лидера Роналду, Федерация теряла свой авторитет. Фернанду Гомеш и Президент Федерации, подписывая Сантуша, четко отдавали себе отчет в том, что Криштиану будет разрешено все. Когда происходит что-то подобное, как в Белграде, то несложно понять, что Федерация не имеет своего слова и своего авторитета.

Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера сборной Португалии. Президент Федерации - не авторитет и лидер, с ним не считаются, все в руках окружения Роналду. Он движет всем португальским футболом, он все. Очевидно же, что бросать капитанскую повязку на землю довольно некрасиво, однако разве кто-то в состоянии возразить Роналду? Это цена, которую приходится платить за уступки Роналду: зависимость и молчание.

В Португалии образовалось два лагеря. Большинство считает, что правильно отдать все в руки Роналду. Однако другие считают, что статус Криштиану не позволяет ему делать все, что ему захочется. Многие полагали, что после Сербии Роналду обратится к фанатам не только через свой инстаграм. Разве сложно собрать пресс-конференцию перед игрой с Люксембургом и сказать всей Португалии: "Я извиняюсь за свои эмоции, мой чистый гол не засчитали, я совершил ошибку и поступил неправильно"? Если бы Криштиану так сделал, он остановил бы все разговоры и закрыл вопрос", - приводит слова журналиста Sport24.

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