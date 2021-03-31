Хавбек "Ростова" привлек внимание европейских клубов

Фото: ФК "Ростов"

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн может перебраться в Европу.

Как сообщает Sport24, в услугах 24-летнего норвежца заинтересованы клубы из Англии и Германии. Напомним, что в 2020 году интерес к игроку проявлял "Фулхэм".

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

В составе "Ростова" Норманн провел 52 матча, забил два гола и отдал семь ассистов.

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