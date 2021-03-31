Стали известны пары 1/4 финала молодежного Евро-2021

Фото: Irish FA

Завершилась групповая стадия молодежного Евро-2021.

Пары 1/4 финала:

Нидерланды - Франция

Дания - Германия

Испания - Хорватия

Португалия - Италия.

Матчи этой стадии состоятся 31 мая.

Напомним, что Россия финишировала в группе на 3-м месте и покинула турнир.

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