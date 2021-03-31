Чорлука анонсировал уход из "Локомотива"
Фото: инстаграм Ведрана Чорлуки
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что покинет клуб по окончании сезона.
"Дорогая красно-зеленая семья, мне непросто это писать, однако, к сожалению, и этот момент должен был наступить. Хочу сообщить вам, что после окончания сезона наступит время попрощаться. Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные девять лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб - огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти.
Разумеется, у нас вместе были и плохие сезоны, однако были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей - тренеров, одноклубников и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а "Локо" навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не завершен, и мы намерены завершить его максимально удачно", - написал игрок в инстаграме.
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. За это время он провел 234 игры и забил 9 голов.
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