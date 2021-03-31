Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу
Фото: Irish Mirror
В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Германии неожиданно уступила Македонии, а Англия праздновала победу над Польшей.
Группа I
Англия - Польша 2:1
Голы: Кейн (пен), 19 - 1:0, Модер, 58 - 1:1, Магуайр, 85 - 2:1
Англия: Поуп, Стоунз, Чилуэлл, Уокер, Магуайр, Фоден (Джеймс, 86), Райс, Маунт, Филлипс, Стерлинг, Кейн.
Польша: Шченсны, Рыбус (Реца, 87), Гелик (Юзвяк, 54), Беднарек, Берешиньски, Модер, Крыховяк, Зелиньски (Гросицки, 87), Глик, Пионтек (Аугустыняк, 76), Швидерски (Милик, 46).
Группа J
Германия - Северная Македония 1:2
Голы: Пандев, 45 - 0:1, Гюндоган (пен), 63 - 1:1, Элмаз, 85 - 1:2
Германия: тер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3