Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла Польшу

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Германия сенсационно проиграла Македонии, Англия обыграла ПольшуФото: Irish Mirror

В рамках 3-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Германии неожиданно уступила Македонии, а Англия праздновала победу над Польшей.

Группа I

Англия - Польша 2:1

Голы: Кейн (пен), 19 - 1:0, Модер, 58 - 1:1, Магуайр, 85 - 2:1

Англия: Поуп, Стоунз, Чилуэлл, Уокер, Магуайр, Фоден (Джеймс, 86), Райс, Маунт, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Польша: Шченсны, Рыбус (Реца, 87), Гелик (Юзвяк, 54), Беднарек, Берешиньски, Модер, Крыховяк, Зелиньски (Гросицки, 87), Глик, Пионтек (Аугустыняк, 76), Швидерски (Милик, 46).


Группа J

Германия - Северная Македония 1:2

Голы: Пандев, 45 - 0:1, Гюндоган (пен), 63 - 1:1, Элмаз, 85 - 1:2

Германия: тер Стеген, Гозенс (Юнес, 56), Гинтер (Мусиала, 89), Рюдигер, Хавертц (Вернер, 56), Горетцка, Сане, Киммих, Гнабри, Гюндоган, Джан.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Адеми, Николов (Бейтулаи, 59), Элмаз, Барди, Алиоски (Ристевски, 90), Трайковски (Спировски, 72), Пандев (Стояновски, 90).

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