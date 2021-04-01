Кейн побил рекорд сборной Англии
Фото: Sky Sports
Форвард сборной Англии Харри Кейн забил гол с пенальти в матче отбора на ЧМ-2022 против Польши (2:1).
Как сообщает Opta Sports, Кейн реализовал 10-й пенальти в составе "трех львов" и стал рекордсменом по этому показателю.
Ранее рекорд принадлежал Фрэнку Лэмпарду, который в составе сборной забил 9 голов с пенальти.
После трех туров отбора Англия лидирует в группе, набрав 9 очков.
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