Попов высказался об обратной замене Мостового в матче сборной России

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Экс-игрок "Амкара" Алексей Попов поделился мнением об обратной замене хавбека сборной России Андрея Мостового в игре против Словакии (1:2).

"Многие считают, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано. Возможно, задачей Мостового было бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил? Это нужно спросить у Мостового, однако игроки у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то не дай бог ляпнут, все, в сборной их больше не будет.

Мы никогда не узнаем правды. Разумеется, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому сложно", - приводит слова Попова "Рейтинг Букмекеров".

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