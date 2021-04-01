Райола и отец Холанда проведут переговоры с четырьмя клубами АПЛ

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В пятницу, 2 апреля, агент Эрлинга Холанда Мино Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд посетят Лондон.

Как сообщает Mundo Deportivo, цель поездки - переговоры с четырьмя клубами, а именно "Ливерпулем", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Напомним, что сегодня они встречались с руководителями "Барселоны" и "Реала".

Ранее сообщалось, что дортмундская "Боруссия" готова расстаться с Холандом за 180 миллионов евро.

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