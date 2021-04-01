"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы
Фото: твиттер Squawka Football
Ресурс Squawka Football опубликовал рейтинг самых результативных команд текущего сезона в топ-5 лигах Европы.
Лидером рейтинга стала "Бавария", забившая 78 голов. В топ-3 также попали "Барселона" и ПСЖ, на счету которых по 67 голов.
Топ-10 самых результативных команд выглядит следующим образом:
1. "Бавария" (78)
2. "Барселона" (67)
3. ПСЖ (67)
4. "Аталанта" (65)
5. "Интер" (65)
6. "Манчестер Сити" (64)
7. "Монако" (60)
8. "Лион" (59)
9. "Наполи" (58)
10. "Манчестер Юнайтед" (56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18