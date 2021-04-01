"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы

Фото: твиттер Squawka Football

Ресурс Squawka Football опубликовал рейтинг самых результативных команд текущего сезона в топ-5 лигах Европы.

Лидером рейтинга стала "Бавария", забившая 78 голов. В топ-3 также попали "Барселона" и ПСЖ, на счету которых по 67 голов.

Топ-10 самых результативных команд выглядит следующим образом:

1. "Бавария" (78)

2. "Барселона" (67)

3. ПСЖ (67)

4. "Аталанта" (65)

5. "Интер" (65)

6. "Манчестер Сити" (64)

7. "Монако" (60)

8. "Лион" (59)

9. "Наполи" (58)

10. "Манчестер Юнайтед" (56).

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