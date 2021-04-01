"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах Европы

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"Бавария" - самая результативная команда текущего сезона в топ-5 лигах ЕвропыФото: твиттер Squawka Football

Ресурс Squawka Football опубликовал рейтинг самых результативных команд текущего сезона в топ-5 лигах Европы.

Лидером рейтинга стала "Бавария", забившая 78 голов. В топ-3 также попали "Барселона" и ПСЖ, на счету которых по 67 голов.

Топ-10 самых результативных команд выглядит следующим образом:

1. "Бавария" (78)
2. "Барселона" (67)
3. ПСЖ (67)
4. "Аталанта" (65)
5. "Интер" (65)
6. "Манчестер Сити" (64)
7. "Монако" (60)
8. "Лион" (59)
9. "Наполи" (58)
10. "Манчестер Юнайтед" (56).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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