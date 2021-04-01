УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020
Фото: ТАСС
УЕФА может разрешить увеличить заявки сборных на Евро-2020.
Как сообщает The Times, в случае внесения поправок сборным можно будет заявить на турнир 25 футболистов вместо 23.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В России матчи примет Санкт-Петербург.
Соперниками России по группе стали Бельгия, Дания и Финляндия.
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