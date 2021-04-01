УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020

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УЕФА может увеличить заявку сборных на Евро-2020Фото: ТАСС

УЕФА может разрешить увеличить заявки сборных на Евро-2020.

Как сообщает The Times, в случае внесения поправок сборным можно будет заявить на турнир 25 футболистов вместо 23.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В России матчи примет Санкт-Петербург.

Соперниками России по группе стали Бельгия, Дания и Финляндия.

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