Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе

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Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфеФото: Metaratings

Хавбек "Тамбова" Дмитрий Герман отказался от проверки на полиграфе.

"Сегодня по вызову РФС в офис организации явился Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе игрок отказался", - заявили в РФС.

Напомним, что Герман и Александр Еркин подозреваются в игре на ставках. Клуб отстранил их от тренировок с первой командой.

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