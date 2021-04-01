Футболист "Тамбова", подозревающийся в игре на ставках, отказался от проверки на полиграфе
Фото: Metaratings
Хавбек "Тамбова" Дмитрий Герман отказался от проверки на полиграфе.
"Сегодня по вызову РФС в офис организации явился Дмитрий Герман. Он был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе. От прохождения теста на полиграфе игрок отказался", - заявили в РФС.
Напомним, что Герман и Александр Еркин подозреваются в игре на ставках. Клуб отстранил их от тренировок с первой командой.
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