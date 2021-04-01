WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022
Фото: cskanews.com
Ресурс Whoscored представил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.
Отметим, что в состав попал защитник сборной России Марио Фернандес.
Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, рейтинг 8,0).
Защитники: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4).
Полузащитники: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10), Жереми Доку (Бельгия, 10).
Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).
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|Тунис
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|3
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|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
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|3
|3