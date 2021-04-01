WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022

Теги марио фернандесмемфис депайматтейс де лигтдушан тадичкиран тирни

WhoScored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022Фото: cskanews.com

Ресурс Whoscored представил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.

Отметим, что в состав попал защитник сборной России Марио Фернандес.

Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, рейтинг 8,0).

Защитники: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4).

Полузащитники: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10), Жереми Доку (Бельгия, 10).

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).

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