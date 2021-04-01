Селюк: "Наши молодые таланты жирком заплыли"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о вылете молодежной сборной России с Евро-2021.

"Это уровень нашей молодежки. Для меня как раз были непонятны высказывания горе-экспертов после той победы. Я был уверен, что сборная не выйдет из группы. Дания и Франция - просто сильнее - и игроки, и тренеры.

Дело в том, что наши так называемые молодые таланты жирком заплыли. Из-за лимита получают большие зарплаты, за них платят большие деньги, и они думают, что достигли той высоты, когда больше не нужно работать. Евро это показал.

Нужно оставить в России действующий лимит, однако в заявке не должно быть ограничений на легионеров, иначе пропадает конкуренция", - заявил Селюк.

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