Экс-игрок "Спартака" Симонян передал все свои награды в клубный музей

Фото: ФК "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Никита Симонян передал в музей "красно-белых" все свои награды.

Теперь в музее клуба можно увидеть коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов 94-летнего ветерана.

"Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за "Спартак"!

Жизнь - она ведь не вечная... Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено - знает только Бог... Однако "Спартак" был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни", - цитирует Симоняна сайт клуба.

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