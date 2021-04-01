Экс-игрок "Спартака" Симонян передал все свои награды в клубный музей
Фото: ФК "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" Никита Симонян передал в музей "красно-белых" все свои награды.
Теперь в музее клуба можно увидеть коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов 94-летнего ветерана.
"Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за "Спартак"!
Жизнь - она ведь не вечная... Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено - знает только Бог... Однако "Спартак" был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни", - цитирует Симоняна сайт клуба.
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