Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о шансах клуба на чемпионство.

"Я верю, что мы можем стать чемпионами. За 20 или 25 туров до конца тяжело о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, - почему бы и нет? Мы сделаем для этого всё возможное", - приводит слова Джикии "Матч ТВ".

После 23 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.

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