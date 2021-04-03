Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о шансах клуба на чемпионство.
"Я верю, что мы можем стать чемпионами. За 20 или 25 туров до конца тяжело о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, - почему бы и нет? Мы сделаем для этого всё возможное", - приводит слова Джикии "Матч ТВ".
После 23 туров "Спартак" идет в РПЛ на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 4 очка.
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