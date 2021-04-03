"Лидс" обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ

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"Лидс" обыграл "Шеффилд" в матче АПЛФото: Reuters

В рамках 30-го тура АПЛ "Лидс" одержал победу над "Шеффилдом".

Благодаря победе "Лидс" поднялся на 10-е место, "Шеффилд" по-прежнему последний.

"Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:1

Голы: Харрисон, 12 - 1:0, Осборн, 45 - 1:1, Джагелка (аг), 49 - 2:1

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Купер, Даллас (Кох, 90), Филлипс, Харрисон, Алиоски, Рафинья, Бэмфорд (Родриго, 65), Робертс (Клих, 81).

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Богл (Брюстер, 73), Джагелка, Болдок (Ампаду, 45), Осборн, Норвуд (Берк, 65), Ландстрем, Флек, Макберни (Иган, 77), Макголдрик.

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