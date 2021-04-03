"Лидс" обыграл "Шеффилд" в матче АПЛ
Фото: Reuters
В рамках 30-го тура АПЛ "Лидс" одержал победу над "Шеффилдом".
Благодаря победе "Лидс" поднялся на 10-е место, "Шеффилд" по-прежнему последний.
"Лидс" - "Шеффилд Юнайтед" 2:1
Голы: Харрисон, 12 - 1:0, Осборн, 45 - 1:1, Джагелка (аг), 49 - 2:1
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Купер, Даллас (Кох, 90), Филлипс, Харрисон, Алиоски, Рафинья, Бэмфорд (Родриго, 65), Робертс (Клих, 81).
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Богл (Брюстер, 73), Джагелка, Болдок (Ампаду, 45), Осборн, Норвуд (Берк, 65), Ландстрем, Флек, Макберни (Иган, 77), Макголдрик.
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|27
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|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|24
|20
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|18