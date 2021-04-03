"Ювентус" хочет частично задержать зарплаты за четыре месяца

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Руководство "Ювентуса" ищет пути для стабилизации финансового положения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Corriere dello Sport, клуб обратился к футболистам с просьбой хотя бы частично отсрочить выплату зарплат за март, апрель, май и июнь.

Отмечается, что если игроки дадут согласие, то выплаты перенесутся на следующий финансовый год.

Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, что сказалось на финансовом положении клуба.

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