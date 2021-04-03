"Ювентус" хочет частично задержать зарплаты за четыре месяца

Теги ювентус

"Ювентус" хочет частично задержать зарплаты за четыре месяцаФото: Pinterest

Руководство "Ювентуса" ищет пути для стабилизации финансового положения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Corriere dello Sport, клуб обратился к футболистам с просьбой хотя бы частично отсрочить выплату зарплат за март, апрель, май и июнь.

Отмечается, что если игроки дадут согласие, то выплаты перенесутся на следующий финансовый год.

Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, что сказалось на финансовом положении клуба.

Читайте также: Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

"Бавария" переиграла "РБ Лейпциг" и увеличила отрыв от "быков"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов