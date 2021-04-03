Мусаев высказался о своем будущем в "Краснодаре" после разгромного поражения от "Ахмата"
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал свое будущее в клубе после разгромного поражения от "Ахмата" (0:5).
"Еще после игры против "Спартака" я общался с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Но вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы.
Я сам недоволен сложившейся ситуацией. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своe место? Я понимаю, что все происходящее, все эти поражения - вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба", - приводит слова Мусаева "Чемпионат".
После 24 туров "Краснодар" занимает в РПЛ десятое место.
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