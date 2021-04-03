Мостовой отреагировал на информацию об интересе "Барселоны" к Шапи

Фото: инстаграм Сулейманова

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова агента об интересе "Барселоны" к игроку "Краснодара" Магомеду-Шапи Сулейманову.

"Разумеется, я этому не верю. Он сейчас в "Краснодаре" почти не играет. Если бы это было, когда он часто играл, я бы может и поверил. Агенты часто всё придумывают: они живут за счёт этого и деньги себе на жизнь зарабатывают. Отличный пиар ход!" - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Шапи выступает за "Краснодар" с 2017 года. В этом сезоне он провел 34 игры, в которых отметился пятью голами.

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