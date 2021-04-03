Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров "Реала" в Ла Лиге

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Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров "Реала" в Ла ЛигеФото: Anadolu Agency

Нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в игре против "Эйбара" (2:0).

Как сообщает Gracenote Sports, 33-летний француз забил 187-й гол и вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров "Реала" в Ла Лиге, обогнав Карлоса Сантильяну.

Впереди Бензема остались Альфредо Ди Стефано (216), Рауль (228) и Криштиану Роналду (311).

Напомним, что Бензема выступает за "Реал" с 2009 года.

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